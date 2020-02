Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a mentionat faptul ca o desemnare a unui nou prim-ministru ar putea duce Romania pe drumul corect.

''Decizia Curtii Constitutionale de ieri (luni - n.r.) poate avea probleme, dar suntem obligati sa o urmam. Daca este nevoie de desemnarea unui prim-ministru care chiar sa incerce sa construiasca o majoritate, desi sansele sunt infime, atunci asa sa fie. Suntem gata sa mergem in Parlament si sa prezentam programul si echipa noastra de guvernare, singuri sau intr-o alianta. Daca vom reusi, vom guverna, daca nu, va fi facut un nou pas catre anticipate. Important este sa nu ramanem blocati in nehotararea actuala a altor actori politici. In astfel de crize, este nevoie de oameni hotarati'', a declarat Ciolos intr-o postare pe Facebook.

Dacian Ciolos spune ca, incepand cu decizia Curtii Constitutionale de luni, Romania a intrat in cea mai grava criza constitutionala din ultimii 30 de ani.

''Acum mai putin de o luna, o larga majoritate a partidelor parlamentare pareau dispuse sa mearga spre alegeri anticipate, fapt care a si determinat caderea Guvernului. Peste noapte, PSD se razgandeste, iar PNL incepe sa sovaie. Presedintele ne anunta ca incepe sa nu mai creada in alegeri anticipate, dar nu propune o solutie alternativa. Perspectiva cea mai probabila pare cea de a ramane sapte luni cu un guvern interimar. In tot acest amalgam de razgandiri, pozitia mea, a PLUS, dar si a Aliantei USR PLUS ramane aceeasi. Credem ca cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Doar acestea ne permit sa evitam un an pierdut in incertitudini pentru Romania. Avem nevoie doar de vointa politica pentru a ajunge acolo. O desemnare a unui nou prim-ministru in urmatoarele cateva zile ne-ar readuce pe drumul corect'', a precizat Ciolos.