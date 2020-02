Presedintele Klaus Iohannis a afirmat luni ca PSD a provocat o noua criza, pe care a aprofundat-o prin sesizarea Curtii Constitutionale in cazul desemnarii lui Ludovic Orban in functia de premier.

"PSD continua sa demonstreze ca este un partid iresponsabil, care se joaca cu destinul Romaniei. Dupa ce a produs una dintre cele mai dezastruoase si antieuropene guvernari de dupa Revolutie, care a lasat tara cu deficite majore, dupa ce a demis Guvernul Orban pentru a conserva puterea baronilor locali, PSD a creat o noua criza, pe care a aprofundat-o prin sesizarea Curtii Constitutionale. Nu voi comenta decizia Curtii Constitutionale, asa cum stiti ca nu am comentat nici cu alte ocazii si voi astepta motivarea. Insa, ceea ce face PSD este o sfidare fara precedent la adresa oamenilor, cu atat mai mult in aceste zile, in care Romania are nevoie de actiune politica responsabila, nu de politicieni care sa o duca mai adanc in criza si in instabilitate", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Seful statului a precizat ca va pregati cateva demersuri concrete pe care le va anunta dupa publicarea motivarii deciziei CCR.

"Este nevoie de o analiza profunda, dar in doua-trei zile voi comunica urmatorul demers", a mai spus Iohannis.

El a sustinut ca desemnarea unui prim-ministru din partea unei aliante coagulate ad-hoc in jurul PSD ar intra in "coliziune directa cu optiunea romanilor exprimata fara echivoc la alegerile europarlamentare, la referendum si la prezidentialele de anul trecut".

"Nu voi desemna un premier PSD. (...) Nu exista niciun partid si nicio coalitie care are o majoritate in Parlament, asadar nu voi desemna un premier decat atunci cand voi considera ca aceasta este solutia justa pentru aceasta criza in care ne aflam acum", a spus Iohannis, care a aratat si ca nu doreste un guvern de uniune nationala.

Seful statului a opiniat ca este nevoie de un nou legislativ.

"In opinia mea, cea mai legitima solutie este revenirea cat mai repede la votul cetatenilor si crearea unei noi majoritati parlamentare, care sa poata sustine un guvern stabil, capabil sa construiasca autostrazi, spitale, scoli si sa guverneze pentru cetatean. Avem nevoie de un nou legislativ, care sa ofere o noua majoritate, dispusa sa isi asume si sa sustina reformele indispensabile pentru progresul si dezvoltarea tarii. Nu putem continua asa, cu situatii de blocaj perpetue, cu guverne demise trimestrial. Vedem insa ca PSD-ului ii este frica sa se intoarca la popor si, desi timp de trei ani de zile a esuat in a guverna, acum vrea sa ii impiedice sa isi faca treaba pe cei care au dovedit ca vor si stiu ce trebuie facut in Romania", a mai afirmat Iohannis, potrivit Agerpres.

El a dat asigurari ca in ciuda "blocajelor PSD", Romania este o tara guvernata, chiar daca are un guvern interimar.