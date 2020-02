Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului, Klaus Iohannis, trebuie sa ii ceara lui Ludovic Orban sa isi depuna mandatul, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL in functia de premier.

"Decizia CCR nu e surprinzatoare si, indiferent daca poate fi sau nu pentru unii surprinzatoare, ceea ce este de facut acum nu mai este de comentat in privinta ei, ci respectarea deciziei CCR de catre presedinte. Si presedintele are de facut aici un lucru foarte rapid, nu sa stea foarte mult pe ganduri, ci sa ii ceara lui Orban sa isi depuna mandatul, pentru a putea trece la consultari si a gasi cat mai repede o solutie de premier. Sigur ca are la dispozitie mai departe doua solutii: fie un premier din partea PNL, care isi va dori si acela probabil tot alegeri anticipate, fie o solutie responsabila de premier independent care sa conduca guvernul pana la viitoarele alegeri la termen, avand in vedere ca situatia economica se degradeaza, cursul leului este afectat, dar cel mai grav este riscul acestei difuzari de coronavirus in Romania. Si in fata unei astfel de situatii premergatoare unei crize, care este previzibila, deciziile trebuie luate rapid si responsabil", a afirmat Tariceanu.

Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit luni ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, in functia de premier, au precizat oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa faca o noua nominalizare pentru functia de premier. Curtea a constatat, in acord cu Decizia nr.80/2014, ca desemnarea candidatului la functia de prim-ministru trebuie sa aiba ca scop asigurarea coagularii unei majoritati parlamentare in vederea formarii unui nou guvern, potrivit Agerpres.ro.