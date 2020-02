Ludovic Orban, presedintele PNL, ii acuza pe judecatorii constitutionali de "partizanat in favoarea PSD".

"Nu putem sa nu constatam un partizanat evident in favoarea PSD. A fost manifestat sistemic in favoarea PSD acest partizanat. In cuprinsul comunicarii CCR, Curtea se contrazice. Invoca o decizie a CCR privitoare la un proiect de revizuire a Constitutiei care a avut loc in 2014, uitand ca in 2018 a statuat ca acele pronuntari ale Curtii care nu au fost materializate, nu pot face parte din jurisprudenta Curtii", a mentionat Ludovic Orban.

Presedintele PNL ii acuza pe judecatorii constitutionali ca din cauza deciziilor luate atributiile sefului de stat pot fi afectate, potrivit adevarul.ro.

"Deciziile CCR afecteaza atributiile constitutionale ale presedintelui Romaniei. Presedintele e persoana cu cea mai mare legitimitate, pentru ca e ales cu majoritate de 50% plus unul dintre cetateni. Ca un fir rosu, de cativa ani CCR, prin deciziile luate, afecteaza atributiile constitutionale ale presedintelui", a mai adaugat acesta.