Sedinta Parlamentului pentru investirea Guvernului Orban II a fost inchisa, luni, de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, care a anuntat ca nu exista cvorumul necesar pentru desfasurarea lucrarilor.

Presedintele Camerei Deputatilor a anuntat ca din 465 de parlamentari si-au inregistrat prezenta 188.

"Intrucat nu este cvorum, declar sedinta inchisa", a precizat Marcel Ciolacu.

Potrivit regulamentului comun al Camerei Deputatilor si Senatului, pentru ca sedinta in care se voteaza investirea Guvernului Orban II sa se poata desfasura, este nevoie de prezenta in sala a cel putin 233 de parlamentari, astfel incat sa se asigure cvorumul necesar sedintelor comune.

PSD, Pro Romania si ALDE au anuntat ca parlamentarii nu vor participa la sedinta.

Sedinta a avut loc in aceeasi zi in care Curtea Constitutionala a stabilit ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, in functia de premier.

In 10 februarie, premierul desemnat Ludovic Orban a depus la Parlament lista noului Cabinet, care cuprinde aceiasi ministri ca in Guvernul anterior, precum si programul de guvernare actualizat, potrivit Agerpres.

In 17, 18 si 19 februarie a avut loc audierea ministrilor propusi in comisiile parlamentare. Doar 4 ministri - Nicolae Ciuca, Bogdan Aurescu, Virgil Popescu si Adrian Oros - din cei 16 care au fost audiati in comisii au obtinut un aviz pozitiv din partea parlamentarilor, restul fiind avizati negativ. Avizul comisiilor parlamentare este consultativ.