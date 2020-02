Liderul USR, Dan Barna, a declarat, dupa decizia CCR, ca Romania se afla intr-o criza politica care se adanceste, iar strategia PNL de a ajunge la alegerile anticipate a esuat.

"Asteptam desigur motivarea si publicarea, nuantele sunt foarte importante.

E foarte clar ca suntem intr-o criza politica care se adanceste. Strategia PNL de a ajunge la anticipate a esuat sau perspectivele sunt destul de limitate.

PSD, din disperarea de a nu se ajunge la alegerea primarilor in doua tururi, a tarat Romania intr-o criza a carei iesire pare tot mai indepartata.

Vom participa la sedinta plenului Parlamentului si vom vedea daca se ajunge la vot.

Perspectivele sunt unele care arata care sunt efectele iresponsabilitatii politice si cum arata o strategie care nu se bazeaza pe suport parlamentar.

In momentul de fata, anticipatele raman solutia reala prin care Romania poate sa iasa din criza, altfel este perspectiva ca pana in noiembrie sa ne taram intr-o neguvernare care are efecte riscante pentru romani.

Vedem situatia cu coronavirusul si sanatatea publica e pe primul loc si cerem guvernului sa informeze cetatenii, cea mai proasta varianta este sa se intre in isterie si panica, cand in aceasta situatie informarea e cea mai buna.

Noi am propus un nume de premier, vom merge mai departe in aceasta varianta", a declarat Dan Barna, potrivit g4media.ro.