Politica • 24 Februarie 2020 • 12:40 12:40 Lectura sub un minut

Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca Congresul partidului se va tine pe data de 29 februarie, in cazul in care nu vor aparea in Romania cazuri confirmate de infectare cu coronavirus.

"Congresul se va tine, in principiu, pe 29 februarie, in cazul in care in Romania nu apar cazuri confirmate cu coronavirus. Daca nu exista acest pericol si putem sa nu punem in pericol membrii de partid sau delegatii la Congres vom tine Congresul. Daca se va tine Congresul, structura va fi: presedinte, cinci prim-vicepresedinti, opt vicepresedinti regionali, secretar general si primele trei organizatii pe baza de meritocratie, de drept, in Biroul Permanent National", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit antena3.ro.

Te-ar putea interesa si: