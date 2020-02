Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca, pe fondul pericolului apropierii coronavirusului de Romania, presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa renunte la ideea anticipatelor si sa il desemneze premier al unui guvern de tehnocrati pe Raed Arafat.

"Este o situatie de o gravitate fara precedent cu care nu ne-am mai intalnit", a declarat Victor Ponta, la postul Antena 3. El a adaugat ca in Romania ar putea avea loc in perioada urmatoarelor saptamani "un dezastru" in conditiile in care e foarte posibil sa apara focare de coronavirus, iar tara nu are un guvern stabil.

Potrivit liderului Pro Romania, premierul interimar si desemnat Victor Orban, dar si ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, nu au experienta necesara pentru a gestiona prevenirea raspandirii coronavirusului in tara.

Totodata, Ponta a spus ca premierul desemnat Ludovic Orban este "un bufon" si a reiterat ca el si parlamentarii Pro Romania nu vor participa luni, in Parlament, la sedinta privind investirea guvernului Orban II.

"Eu cred ca ceea ce s-a intamplat in ultimele zile in Romania si in lume ne pune pe toti intr-o situatie poate la fel de dificila ca cea din 1977, de la marele cutremur. Avem o criza pe care trebuie sa o gestionam cu totii. Eu mi-as dori ca maine dimineata sa votam un guvern, in niciun caz Guvernul Orban, ca nu mai avem timp de circ, de mascarici. Cred ca maine dimineata ar trebui schimbat Orban. Ludovic Orban se comporta ca un mascarici. Ati vazut declaratia de astazi a dansului in care spunea ca suntem pregatiti pentru coronavirus, dar nu avem nimic. Cred ca domnul Iohannis ar trebui sa ne cheme pe toti si sa ne spuna ca suntem intre situatie fara precedent. E o urgenta medicala in acest moment, dar va fi o urgenta economica", a afirmat Victor Ponta.

El a adaugat ca politicienii care conduc Romania trebuie sa dea raspunsuri la intrebarile ce se intampla cu romanii din Italia, daca mai pot fi primiti in tara, sau cum pot fi ajutate firmele care depind de importuri din China, nu sa se gandeasca la cum sa mai pice inca doua guverne, informeaza Agerpres.

De asemenea, Ponta a mai afirmat ca a auzit si de vehicularea unor zvonuri privind desemnarea ca premier a actualului ministru al Apararii, Nicolae Ciuca, insa nu i se pare adecvat, in conditiile in care situatia privind coronavirusul nu este "o criza militara". El a concluzionat ca singura varianta potrivita pentru criza politica din Romania la ora actuala este un guvern cu un premier independent, cu o sustinere parlamentara cat mai larga, iar ideea liberalilor si a presedintelui Iohannis ca ar mai trebui picate inca doua guverne ca peste patru luni sa fie organizate alegeri anticipate in urma carora sa conduca tot un guvern al lui Ludovic Orban este paguboasa si neserioasa.