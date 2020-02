Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca partidul pe care il conduce nu se teme de alegeri anticipate si ca este pregatit sa mearga pe cont propriu in situatia in care vor fi organizate alegeri.

"Noi am strans un milion de semnaturi in strada pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Legea noastra a fost adoptata de Senat si este pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor de mai bine de un an de zile. PSD refuza sa o supuna votului, tocmai pentru ca stie ca exista aproape o majoritate sigura in Camera Deputatilor care isi doreste sa avem alegerea primarilor in doua tururi. Regretam ca prin asumarea raspunderii Guvernului Orban pe acest proiect de lege am intrat in aceasta criza politica, din care vom iesi destul de afectati toti, ca societate. Noi nu ne temem de anticipate. Daca vor fi anticipate, PMP este pregatit sa mergem pe cont propriu in aceste alegeri. Dupa 1 martie, PMP isi va lansa candidatii in toata tara. Vom merge pe cont propriu si sunt sigur ca tinta noastra de plus 10% este o tinta realista", a declarat Tomac.

Eugen Tomac a participat duminica, la Braila, alaturi de secretarul general adjunct al PMP si, totodata, seful campaniei pentru alegerile locale, Ioana Constantin, la o conferinta de presa pe tema lansarii candidatilor pentru alegerile locale din acest an.

"Noi vrem sa avem candidati peste tot in tara. Obiectivul PMP in aceasta campanie este sa devina a treia forta politica din punctul de vedere al numarului de reprezentanti in administratia publica locala. Avem, la ora actuala, peste 2.500 de candidati pentru primariile din tara si sunt convins ca va creste numarul candidatilor. Avem peste 1.500 de candidati pentru functia de consilieri judeteni si 35.000 de candidati pentru functia de consilieri in municipii, orase, comune. Intram in aceasta competitie cu o armata de oameni foarte ferm angajata pentru a obtine rezultate cat mai bune, de asta si asteptarile noastre de la Braila sunt foarte mari", a mai declarat Tomac, potrivit site-ului Agerpres.

Cu aceasta ocazie, liderul PMP Braila, Viorel Botea, si-a anuntat candidatura pentru Primaria Municipiului Braila. "Va spun in premiera, pentru ca nu am anuntat pana acum, ca in alegerile locale 2020 voi fi candidatul Partidului Miscarea Populara la Primaria Braila", a anuntat Botea.

Presedintele PMP Braila a mai spus ca lista cu candidati pentru celelalte primarii din judet nu este definitiva si ca va fi data publicitatii dupa 1 martie.

"Avem candidati eligibili atat la Consiliul Local, cat si la Consiliul Judetean, candidati cu o calitate profesionala, morala si personala deosebita. Aceste lucruri le vom da publicitatii putin mai tarziu, dupa 1 martie. (...) Speram ca in urmatoarea perioada in judetul Braila sa acoperim cel putin 80% din organizatiile pe care le avem. Targetul pe care ni-l dorim noi este de cel putin 10% si toate cele 44 de organizatii sa fie acoperite complet. Cred ca nu este un target exagerat", a adaugat Botea.