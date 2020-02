Florin Citu, ministrul interimar al Finantelor, sustine ca PNL face ce este nevoie pentru a reduce deficitul bugetar, iar acest lucru este confirmat de economie.

"PNL = BUNASTARE!

Dobanzile SCAD pentru ca investorii au incredere ca acest guvern PNL FACE ce este NEVOIE si ce TREBUIE pentru a reduce deficitul bugetar.

Reducem deficitul bugetar pentru ca DOAR asa putem sa reducem inflatia si dobanzile, sa ne asiguram

ca raman mici pe termen lung si DOAR asa aducem bunastare pentru TOTI romanii.

Am promis lucruri fantastice si asta facem. Deja economia ne CONFIRMA!

"Alegerile anticipate sunt, insa, greu de pus in practica, motiv pentru care nici n-au fost tinute pana acum, insa investitorii in titlurile romanesti pare a le lua serios in calcul.

Perspectiva alegerilor anticipate sunt peste 50% priced in", spune Dascalu, care adauga ca acest lucru este vizibil din scaderea randamentelor la obligatiunile in lei din ultima perioada", a scrid Florin Citu pe Facebook.