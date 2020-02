Vicepresedintele PNL Iasi, Etienne Ignat, indignat de informatia potrivit careia Mihia Chirica ar urma sa candideze la Primaria Iasi din partea PNL, a adresat o scrisoare deschisa lui Ludovic Orban.



"Scrisoare deschisa,

Domnule presedinte, Ludovic Orban. La Iasi, mi-am castigat dreptul la democratie in instanta. Timp de aproape patru ani, primarul Mihai Chirica ne-a blocat dreptul la orice initiativa in consiliul Local, intr-un mod total nedemocratic. In 2017, impreuna cu Razvan Timofciuc am deschis un proces (dosarul 10183/99/2017), care a fost finalizat in 2019, printr-o hotarare definitiva. Primarul a fost obligat sa puna proiectele depuse de consilierii PNL pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local, si, iata ca in sedinta ordinara convocata ieri si dupa ani de munca asidua, proiectele liberale se gasesc pe ordinea de zi. Din pacate ele nu se regasesc prin respectarea legii ci prin decizii ale instantei. Dincolo de continutul proiectelor, important este ca am creat un precedent in favoarea DEMOCRATIEI, nu doar in Iasi ci in Romania. O opozitie sanatoasa se face prin proiecte si initiative.

Aceasta situatie ma mahneste profund, pentru ca nu stiu cum pot, sau cum voi putea explica electoratului PNL, ca deodata, acest primar care a facut abuz de putere, care nu a respectat legea, ar putea fi un posibil coleg de partid. Auzim in fiecare zi in mesajele date de catre liderii partidului, ca PSD blocheaza in parlament propunerile legislative initiate de PNL. Va intreb domnule presedinte, cu ce e diferit primarul de la Iasi, Mihai Chirica, candidat PSD la primarie in 2016 si sustinut de PSD din pixul lui Dragnea fata de comportamentul toxic pe care il tot blamam?

Unde s-a mai pomenit ca alesii locali sa isi caute dreptatea in instanta pentru a-si exercita mandatul pentru care au primit voturi din partea cetatenilor, fie ca vorbim de accesul la informatiile de interes public, fie ca vorbim despre dezbaterea initiativelor pe care acestia le au?

Daca in mandatul 2012-2016, colegii consilieri liberali au reusit sa depuna doar 4 proiecte, va anunt ca eu am reusit pana in acest moment sa propun peste 50 de de proiecte, care, din pacate, stau blocate in sertarul primarului. Iar ca sfidarea sa fie si mai mare, desi am castigat in instanta, primarul Chirica refuza sa puna pe ordinea de zi proiectele noastre de hotarare care nu au facut obiectul deciziei de atunci si au fost depuse ulterior.

Domnule presedinte al Partidului National Liberal, prin faptul ca nu sustin aducerea primarului PSD Mihai Chirica in PNL, am ajuns sa fiu o paria in propria filiala, pentru ca am facut o opozitie pe bune!

Nu putem scapa de PSD prin aducerea lor in PNL. Eu vreau, si imi doresc extrem de mult sa scapam de PSD prin dezbatere, initiative si proiecte. Pentru mine asta e spiritul Liberal!

Domnule Florin Roman, cum putem spune pe bune electoratului nostru ca PNL nu face un blat cu PSD? Va aud in fiecare zi la TV sau pe retelele de socializare ca proiectele depuse de PNL sunt blocate de PSD. Noi la Iasi cum ar fi bine sa punem problema? Chiar daca ne-a blocat proiectele si am castigat in instanta va fi bun sa vina in PNL?

Doamna ministru Violeta Alexandru, sunteti ministrul meu preferat si va spun ca ma bucur extraordinar de mult de fiecare data cand persoanele cu care ma intalnesc vorbesc foarte frumos de activitatea dvs. Insa, va invit sa-mi spuneti, cum pot justifica electoratului PNL din Iasi, ca daca am facut o opozitie pe bune si am muncit, pot deveni persoana non grata in partid, pentru ca am principii si tin la ele? Iar acest principiu e unul onest si ferm, nu un principiu al combinatiilor in medii ascunse.

Domnule Rares Bogdan, in democratie hotii stau la puscarie. Insa, cei care nu respecta dreptul fundamental al unui consilier local conferit prin lege si care este trimis de ieseni sa le reprezinte viziunea, in baza unui program politic, unde ar trebui sa stea? In PNL?

Doamna Raluca Turcan, sunteti un vechi parlamentar, un om deosebit cu rezultate extraordinare la Sibiu. Aveti foarte multe initiative depuse, initiative la care ati lucrat si in care ati pus suflet. Cum va simtiti cand ele sunt blocate de PSD ani intregi? Cum ne vom simti noi in PNL daca vom incuraja o astfel de practica a unui primar certat cu legea.

Domnule Robert Sighiartau, o tara intreaga s-a uitat la dumneavostra cand ati reusit marirea alocatiilor si la modul extraordinar de a va lupta cu PSD. Desi ati venit cu o masura extrem de necesara, PSD a depus toate eforturile sa va blocheze. Cum as putea sa-l sustin in partid pe Mihai Chirica cand el se comporta exact ca un pesedist ce este? Cum?

Cum putem explica ca din pixul primarului Mihai Chirica, in 2016, Nicolae Banicioiu, responsabil de imensele gafe de la Colectiv ajungea deputat. Urmatoarele liste pe care le va semna vor fi tot cu astfel de persoane sau cel mai probabil iar cu dezvoltatori imobiliari care construiesc blocuri intre case sau pe spatiul verde?

Dragi colegi din Biroul Politic Judetean Iasi. Imi pare rau ca am ajuns persoana non grata in propriul partid si ca pot fi marginalizat pentru ca am facut o opozitie pe bune la o administratie incompetenta, insa eu asta am inteles ca trebuie sa facem cu totii in lupta cu PSD.

Dragi colegi din organizatia municipala Iasi, va iubesc si ma inclin in fata voastra. Imi sunteti prieteni, colegi si parteneri in lupta cu PSD. In acesti 4 ani am petrecut nenumarate clipe impreuna, pe strada, intre ieseni, la firul ierbii, iar asta s-a vazut mereu, obtinand mereu cele mai bune rezultate in zona de care ma ocup.

Dragi ieseni, va multumesc pentru mesajele transmise, sunt si voi ramane fidel promisiunilor facute si a principiilor in care cred.

Etienne Ignat, membru PNL, consilier local al municipiului Iasi si prim-vicepresedinte PNL mun. Iasi", a scris pe Facebook Etienne Ignat.