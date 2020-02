Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca ALDE nu va participa la votul Guvernului Orban II, pentru ca nu vor sa intre "in jocul de-a anticipatele".

"ALDE a hotarit sa nu intre in jocul de-a anticipatele pe care l-a initiat PNL si, in consecinta, nu vom participa la votul guvernului Orban II.

Constitutia spune la art. 103 alin. 2 urmatoarele: «Candidatul la functia de prim ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, VOTUL DE INCREDERE al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului». Ori luni, dl Orban nu ne cheama la un vot de incredere, ci la unul de neincredere. Nu inteleg de ce Ludovic Orban si cel care il dirijeaza crede ca Parlamentul poate fi partener in aceasta pacaleala odioasa. In conditiile in care guvernul Orban II nu va fi votat de PNL, nu inteleg de ce s-ar astepta ca noi sa intram in acest joc?

De aceea, am decis sa ii lasam pe cei din PNL sa se afunde si mai mult in penibil si sa voteze impotriva propriului guvern si sa nu conteze pe prezenta noastra! Nu vrem sa validam aceasta mascarada parlamentara. Mai mult, nu cred ca ar trebui sa discutam despre votul de investire al guvernului Orban II atata timp cat nu se rezolva problema OUG privind alegeri anticipate, care are cel putin 2 teme care contravin legii: legalizarea turismului electoral si grava discriminare la adresa unora dintre partidele parlamentare mai mici.

In cei 30 de ani de politica am crezut ca le-am vazut pe toate, dar ce se intampla in aceste zile imi depaseste orice imaginatie. Credeam ca, in principiu, toate partidele politice vor acelasi lucru: o societate libera, o viata mai buna pentru romani, o economie care sa asigure locuri de munca bine platite. Obsesia celor din conducerea PNL pentru alegeri anticipate, fara sa ia in calcul efectele negative asupra romanilor, ma face sa-mi pun serioase semne de intrebare cu privire la aceasta credinta.

Nu o sa obosesc sa arat ca aceasta criza politica artificial creata va avea foarte curand efecte economice grave care ne vor afecta pe fiecare dintre noi in mod direct. Am expus motivele in mai multe randuri. Pe termen lung, cuplarea alegerilor locale cu cele parlamentare va omori temele locale importante (poluarea oraselor si satelor, trafic, curatenie, spitale, scoli) si se vor promova teme strict politice (stanga-dreapta, ciuma rosie vs ciuma galbena, etc), teme care nu intereseaza cu adevarat cetateanul.

Oare asta vrem?", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.