Dezbaterea care urma sa se desfasoare duminica pentru a se decide cine va fi candidatul Aliantei USR-PLUS la Primaria Iasi a fost amanata de USR, iar cei de la PLUS au anuntat ca nu au fost informati despre acest lucru si ca vor fi prezenti la data si locul stabilit chiar si in lipsa candidatului USR.

Dezbaterea ar fi trebuit sa se desfasoare intre presedintele filialei iesene a USR, Cosette Chichirau, si fostul jurnalist si purtator de cuvant al premierului Dacian Ciolos, Liviu Iolu, acum reprezentant PLUS. Ambii aspira sa devina primar al Iasiului, insa candidatul va fi stabilit in urma unei dezbateri USR-PLUS.

Amanarea dezbaterii a fost anuntata pe pagina de Facebook a USR Iasi.

"Dragi ieseni, amanam evenimentul de duminica pentru a organiza o dezbatere mai larga, incluzand mai multi actori politici ieseni. In contextul ultimelor evenimente de pe scena politica a Iasiului, dorim sa avem o dezbatere mai extinsa a dreptei, prin care sa punem pe masa proiectele noastre, sa decidem impreuna si cu ajutorul cetatenilor ce este mai bine pentru ieseni", scriu cei de la USR pe pagina lor de socializare.

Reprezentantii PLUS sustin ca dezbaterea se va desfasura duminica, de la ora 11,00, la hotelul Traian, chiar daca nu vor fi prezenti cei de la USR, sau Cosette Chichirau.

"Impreuna cu echipa PLUS Iasi am stabilit inca de acum doua saptamani data de 23 februarie, ora 11,00 ca data de dezbatere, pentru ca asa stabilisem in alianta ca inainte de a decide ori prin votul membrilor ori prin alte mijloace care exista in protocolul aliantei. Pentru departajare am decis sa organizam o dezbatere in fata publicului, mass-media, membrilor de partid pentru a ne prezenta programele. Din acel moment echipele celor doua partide au lucrat, au inchiriat sala si au promovat evenimentul de comun acord, inclusiv pe pagina aliantei de la Iasi, pentru ca ieri seara sa aflam de la colegi din presa ca evenimentul a fost amanat sau anulat unilateral de USR Iasi. Decizia noastra e simpla. Noi venim la dezbatere, asa cum am stabilit initial, ne prezentam programul. Daca cei de la USR si candidatul USR vine, cu atat mai bine, inseamna ca respectam programul stabilit de comun acord. Chestiunea asta cu amanarea nu exista. Noi nu am fost consultati. Nu intelegem motivele", a declarat Liviu Iolu, candidatul PLUS la alegerile interne din cadrul Aliantei USR-PLUS pentru Primaria Iasi.