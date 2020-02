Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a declarat ca se asteapta de la boicotarea alegerilor anticipate din partea PSD si ca luni este posibil sa nu se creeze cvorumul necesar in Parlament pentru a respinge Guvernul Orban II.

"Din partea PSD ne asteptam la blocaje, sicane si lipsa de responsabilitate in fata asteptarilor romanilor. E foarte posibil ca luni, ca intr-un joc politic intern al PSD-ului, sa nu se creeze cvorumul pentru a putea respinge in plenul Parlamentului Guvernul Orban si a face primul pas spre alegeri anticipate. Lucrul acesta este generat exclusiv de catre calculele politicianiste ale PSD-ului, care doreste sa prelungeasca aceasta stare de nemultumire a romanilor, pentru faptul ca la nivel de intreg Parlament nu se poate crea responsabilitatea necesara ajungerii la alegerile anticipate", a spus Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa.

Potrivit sursei citate, PSD-ul ar trebui sa spuna ce solutie are in situatia actuala politica.

"In momentul in care un partid precum PSD-ul a respins alegerea primarilor in doua tururi, pe care Guvernul si-a angajat raspunderea, a demis Guvernul, are obligatia sa arate prin vot si prezenta in Parlament ce solutie pune pe masa romanilor. Neprezentarea la Parlament, eschiva la votul din Parlament, practic nu are nicio legatura cu ceea ce asteapta oamenii de la parlamentari, si anume sa se duca la Parlament si sa munceasca. (...) A boicota deliberat un demers atat de asteptat, in calea alegerilor anticipate, denota o lipsa se responsabilitate clara din partea PSD", a aratat Raluca Turcan, potrivit Agerpres.