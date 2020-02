Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de parere ca Gabriel Firea are sanse extrem de mari sa castige un al doilea mandat la Primaria Capitalei, avand in vedere disputele intre PNL si USR si faptul ca alegerile se vor face intr-un singur tur.

"Ma gandesc ca doamna Firea poate sa plece in concediu. Ce campanie sa mai faca? A castigat. Alegerile sunt intr-un singur tur si relatiile dintre PNL si USR sunt cele pe care le vedeti.

Cei mai multi dintre cei care au votat atat PNL, cat si USR, i-au gandit ca dreapta, ca reprezentanti, impreuna, eventual sa fie la guvernare, sa fie aliati in Parlament. Au fost vazuti ca solutii impotriva PSD. Ei, in momentul asta, isi bat joc.

Doamna Firea isi aplica metodele pe care le stie bine, pentru ca a lucrat in presa de propaganda si stie cum se face. Nu vii in modul cel mai combinagist politic cu 2-3 luni inainte de alegeri si spui: asta e candidatul nostru. Cum sa vii cu un primar cu 3 luni inainte de alegeri? Ce zic oamenii? Inseamna ca e un joc politic. Intre timp se ocupa PNL si USR sa-si dea capete in gura. Cu alegeri intr-un singur tur, in aceste conditii, Gabriela Firea castiga detasat", a declarat Cristian Tudor Popescu, potrivit antena3.ro.