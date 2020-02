Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finantelor, ii critica din nou pe cei din PNL, sustinand ca anuntul potrivit caruia dupa alegerile anticipate vor urma lucruri fantastice este fake news.

"Din seria PNL-isme si AntiRomanisme - Fake News 4: Dupa alegerile anticipate urmeaza lucruri 'fantastice' pentru romani

Daca afara tot nu e iarna ca sa ne bucuram de frumoasele povesti la gura sobei, daca un guvern care sa vrea sa guverneze nu avem si daca presedintele a cam tras pe dreapta dupa elanul primelor doua-trei zile de mandat, noua, romanilor din Romania reala, ce ne ramane de facut?

Suntem acum indemnati sa inchidem ochii si sa ascultam fascinati povestea penelista plina de bucurie, gratie si emotie, imaginandu-ne ca traim in 'fantastica' lume a Citului sau a Orbanului, o lume in care vom avea rate bancare mici si zglobii, un deficit simpatic si docil, o inflatie jucausa si mladioasa si, de ce nu, un curs de schimb istet si cordial.

Daca nu v-am induiosat indeajuns, haideti sa deschidem ochii si sa vedem, dincolo de o 'nevinovata' depreciere a leului pana la un maxim istoric - determinata, desigur, de factorul 'exogen' numit Citu - cum vin increzatori investitorii si cer in cor ANTICIPATE! 'Vrem ANTICIPATE!'

Apoi, tacere pentru o clipa…

Tocmai ce am descoperit, cu mic cu mare, de la munte pana la mare si chiar dincolo de hotare, cheia rezolvarii tuturor problemelor noastre - alegerile anticipate - cu speranta ca numai dupa acestea vom pasi pe taramul 'fantastic' al dobanzilor ZERO si al preturilor mici, din ce in ce mai mici.

Totusi, mi-e teama ca unii se vor trezi la un moment dat intr-o lume fantasmagorica a piticilor, pentru ca, cel mai adesea, minciuna are picioare scurte... Sper ca nu vor fi prea multi cei care cred in astfel de povesti 'fantastice', chiar daca, de multe ori, este mai usor ca oamenii sa accepte sa fie mintiti decat sa se convinga ca sunt mintiti.

Nu e panica! Fiecare minciuna rostita sau scrisa de un penelist demis va fi o repetitie pentru esecul iminent al PNL-ismului si AntiRomanismului", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.