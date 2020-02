Mihai Fifor, fostul secretar general al PSD, sustine ca parlamentarii PSD, conform deciziei CEx, nu vor participa la votul de nvestitura al guvernului Orban 2.

"Potrivit deciziei CEX, parlamentarii PSD nu vor participa la votul de investitura a Guvernului Orban2.

Vor fi prezenti la serviciu, la grupurile parlamentare, dar nu vor asigura cvorumul pentru validarea ori invalidarea de catre plenul Parlamentului a Guvernului PNL.

PSD a actionat in mod responsabil in criza provocata de Orban si Iohannis, prezentandu-i presedintelui o varianta de premier pe care acesta din urma a laudat-o, avand totodata in spate o majoritate parlamentara formata in mod democratic.

Seful statului a ales sa respinga fara nicio motivatie propunerea PSD si sa ignore, incalcand din nou Constitutia, majoritatea din Parlamentul Romaniei.

Acum, este responsabilitatea lui Ludovic Orban sa isi creeze o majoritate pentru a trece guvernul pentru care inca negociaza ca la piata sa NU fie votat.

Ar fi o premiera istorica jenanta daca acest guvern nu va primi niciun vot in Parlament, nici macar din partea propriilor sustinatori.

Un astfel de rezultat, care e foarte probabil ar marca cel mai rusinos esec al presedintelui Iohannis care a desemnat un premier ce nu e in stare sa obtina nici macar un singur vot in favoarea sa.

Mersul pe contrasensul democratiei produce astfel de anomalii si efecte perverse.

PSD nu poate fi partas la mascarada politica declansata de PNL si Iohannis, astfel ca nu va participa la vot, iar daca nu exista un vot legal de respingere a guvernului propus, nu se poate trece in a doua etapa.

Constitutia spune clar ca a doua propunere nu poate veni decat dupa ce a fost respinsa prima, astfel ca orice tentativa a presedintelui de a propune un nou premier este in afara Constitutiei.

Cel mult presedintele poate face o alta propunere, evident dupa ce o retrage pe prima. Dar nu se va iesi din prima etapa, pentru ca nu va exista un vot legal de respingere a primei propuneri. Scrie foarte clar in Constitutie ca Parlamentul poate fi dizolvat dupa respingerea a cel putin doua propuneri de guvern intr-o perioada de 60 de zile. Deci daca nu exista respingerea primei propuneri, nu se poate trece la a doua propunere si, cu atat mai putin, nu se poate dizolva Parlamentul.

Evident ca daca presedintele Iohannis nu tine seama de aceste prevederi constitutionale foarte clare va intra in conflict juridic de natura constitutionala cu Parlamentul si inevitabil se va ajunge la sesizarea CCR", a scris pe Facebook Mihai Fifor.