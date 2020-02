Rares Bogdan sustine ca, din cauza afirmatiilor si actiunilor din ultima perioada, USR "o sa faca aproape imposibila colaborarea viitoare".

"Sunt pur si simplu ingrozit de ce s-a intamplat in comisiile parlamentare, unde USR s-ar fi aliat cu PSD", a afirmat Rares Bogdan.

"Dintr-o data, cei cu care am pornit intr-o campanie de modernizare a Romaniei, de langa noi incep sa traga cu toate tunurile in directia noastra. Ok, suntem pregatiti si de asta, noi n-o sa reactionam nici cu virulenta, nici cu aceeasi moneda. Cel putin mie si nici altor colegi nu ne place aceasta noua modalitate de a face opozitie impotriva celor alaturi de care liderii USR-PLUS, domnii Ciolos si Barna, tocmai ne spun ca si-ar dori sa intre la guvernare. As fi preferat ca niciodata sa nu-mi amintesc de cateva imagini pe care le-am primit, fiind la Bruxelles, de la colegii mei, fotografii, USR si PSD votand impreuna impotriva celui care a avut curajul sa desecretizeze rapoartele pe 10 august si sa le trimita integral catre DIICOT", a mai spus Rares Bogdan.

El considera ca intre PNL si USR exista mai multe lucruri care ii apropie, dar in ultima perioada "cei din USR sar anumite limite, care o sa faca aproape imposibila colaborarea viitoare, daca continua in acest fel".

"Noi nu ne mai razboim de cateva zile cu PSD, ci suntem nevoiti sa facem fata si sa raspundem manipularilor dinspre USR”, a mai declarat Rares Bogdan, potrivit hotnews.ro.