Sistemul public nu doreste criterii de eficienta, pentru ca, astfel, se pot vedea minusurile si fiecare institutie este stat in stat, cu baza sa de baze, a declarat vineri ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru.

"Sistemul public nu doreste eficienta pentru ca in momentul in care ai criterii de eficienta se vad minusuri in sistem si se vede faptul ca sunt persoane care ocupa o pozitie publica fara sa aduca o contributie reala in activitatea institutiei respective. Aceasta 'Vale a Plangerii' e o continua plangere: e greu, e greu. Tuturor ne e greu, si omului din privat ii e greu. Orice propunere, orice critica pe care o faci in administratie are deja declansarea unui razboi. Avem o problema sa ne intelegem minusurile, sa le acceptam si sa lucram pe ele", a spus ministrul.

Acesta a mentionat ca "a deranjat" atunci cand a inceput sa faca schimbari in ministerul pe care il conduce, dar a subliniat ca nu va fi omul care sa spuna "am facut ce am putut" si va lupta pana in ultimul moment pentru a genera schimbari.

"Am deranjat, simt acest lucru. Este un minister in care s-a lucrat intr-un anumit ritm si eu vreau alt ritm. Suntem in 2020, nu mai avem timp sa ne lamentam si sa ne plangem. Cine tine pasul cu acest ritm se vede, cine nu tine pasul se ocupa cu altceva, inclusiv de a lua franturi de informatii din minister si a le trimite catre cealalta parte a spectrului politic, cu scopul de a face rau. Deja am facut schimbari, dar nu voi fi omul care sa spuna 'Am facut ce am putut'. Poate nu voi reusi sa fac tot, dar nu voi fi omul care va spune: 'Am facut ce am putut' sau 'N-am putut sa fac pentru ca m-a invins sistemul'. Voi lupta pana in ultimul moment pentru a genera schimbari", a sustinut ministrul.

Violeta Alexandru a precizat ca formularul A1, de care un roman care merge sa lucreze intr-o tara a Uniunii Europene are nevoie pentru a evita dubla impozitare, este exemplul unei administratii care stie ca are o problema, dar nu o rezolva.

"Este un formular pentru care iti trebuie 18 documente pe care de fapt Casa de Pensii le poate obtine din alta parte, de la ANAF, de la Registrul Comertului... De ce inaintea mea niciun ministru nu vazut aceste lucruri? Este o problema de neconectare a bazelor de date. Oamenii sunt trimisi dintr-o parte in alta, li se cere de la angajator un teanc intreg de documente desi se pot obtine si acestea. Programul pentru obtinerea formularului este de doua ore pe zi, trei zile pe saptamana, in mijlocul zilei, cand omul este in activitate", a afirmat Alexandru.

Ministrul a reiterat ca a reusit in timp scurt sa conecteze toate institutiile din coordonarea ministerului la REVISAL si pasul doi va fi acelea de a permite Caselor de Pensii accesul la baza de date cu contributiile platite la ANAF, potrivit Agerpres.ro.

"Fiecare institutie este stat in stat cu baza sa de baze. Am reusit sa conectez toate institutiile din coordonarea ministerului la REVISAL, la baza de date cu cartile de munca din sistemul privat, pentru ca in sistemul public nu avem o centralizare a tuturor angajatilor din diverse obiective. Nu comunica intre ele bazele de date, este o chestiune de rezistenta a fiecarei institutii de a nu impartasi cu cealalta, fie pentru ca in interiorul bazei de date are minusuri si nu vrea sa fie observate de cealalta, fie pur si simplu: mai bine ma intrebi si iti raspund eu. Tot felul de motive, pana la incompatibilitate in sistemul de operare in care au fost construite bazele de date. Dar nu este un obstacol de netrecut. Intr-o luna si jumatate, depasind un munte de nu se poate si de argumente impotriva, am conectat toate institutiile la REVISAL. Ma pregatesc sa fac acest lucru mai departe in pasul doi, colaborand cu ANAF pentru a permite acces Casele de Pensii in sistemul de baza de date a contributiilor platite la ANAF. Nu se intampla peste noapte, dar nu ma gandesc sa renunt", a mai spus ministrul.