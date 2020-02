Presedintele Klaus Iohannis considera ca procurorii pe care i-a numit joi in functii de conducere sunt "foarte buni", concursul a fost "foarte bine organizat, foarte transparent, foarte corect", iar avizul CSM in acest sens a fost "partial destul de superficial".

"Avand in vedere ca am avut, pe de o parte, propunerile ministrului, pe care le-am gasit foarte bine elaborate, foarte bine motivate si, pe de cealalta parte, avizul CSM-ului, care mi s-a parut partial destul de superficial, am considerat corecte propunerile facute de domnul ministru Predoiu si i-am numit pe cei trei candidati pe functie", a declarat seful statului, joi, la Bruxelles.

El a adaugat ca in acest fel s-a incheiat interimatul la marile parchete. "Se ajunsese deja la o perioada foarte lunga de interimat, care nu a permis procurorilor sa-si faca treaba asa cum trebuie in toate situatiile. O conducere interimara intotdeauna are acest efect asupra unei institutii", a subliniat el.

Presedintele a apreciat procurorii numiti de el. "M-am bucurat ca selectia organizata de domnul ministru Predoiu a scos la iveala trei candidati pe care ii consider foarte buni si mi-a facut mare placere sa-i numesc pe functie", a mai declarat el, potrivit Agerpres.

Intrebat de ce considera avizul CSM "superficial", Iohannis a raspuns: "Va rog sa cititi avizele si o sa va dati seama imediat".

Joi, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Gabrielei Scutea.

De asemenea, seful statului a semnat decretele pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a lui Crin-Nicu Bologa si pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a Elenei-Giorgiana Hosu.

Cei trei au fost numiti pe o perioada de trei ani.

Presedintele Klaus Iohannis participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in care se discuta Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027.