Premierul Ludovic Orban il primeste cu bratele deschise pe Mihai Chirica in PNL, avand in vedere ca "din momentul in care PSD a adoptat OUG 13, a devenit opozantul lui Dragnea".

"Domnul Chirica, din momentul in care PSD a adoptat OUG 13, a devenit opozantul lui Dragnea. Nu mai are nicio legatura cu PSD de trei ani de zile daca nu si mai mult", a spus Ludovic Orban. Marius Bodea, deputat liberal, spune ca ex-pesedistul Mihai Chirica, va fi cooptat in partid si va fi desemnat candidat al PNL la Primaria Iasi. "Ieri, conducerea centrala a PNL, in prezenta domnului Costel Alexe, presedintele PNL Iasi, mi-a prezentat decizia de a-l aduce in PNL Iasi pe domnul Mihai Chirica si de a-l desemna candidat pentru un nou mandat de primar", a declarat Marius Bodea, potrivit hotnews.ro. Citeste si: PSD: Obisnuit cu nemunca, Orban incearca sa dea vina pe PSD

