Vicepremierul interimar Raluca Turcan sustine ca economia raspunde pozitiv atat la declansarea alegerilor anticipate, cat si la masurile economice adoptate de Guvernul PNL, iar Romania s-ar schimba in bine daca liberalii ar guverna minim 4 ani.

"Alegerile anticipate sunt asteptate de romani, de mediul de afaceri si de partenerii institutionali.

Economia raspunde pozitiv si la declansarea alegerilor anticipate, si la masurile economice adoptate de Guvernul PNL. Primim confirmari zilnice ca am luat cele mai bune masuri pentru evitarea derapajelor si consolidarea cresterii economice:

• Inflatia va cobori in primul trimestru pana la 2,8% (prognoza BNR), comparativ cu explozia de preturi din anul 2019;

• Carburantii s-au ieftinit cu peste 32 de bani pe litru, numai prin eliminare supra-accizei – un plin de carburant este mai ieftin cu cca. 20 de lei fata de anul trecut;

• Preturile facturilor pentru energia electrica si pentru gazele naturale nu au mai crescut ca in ultimele 3 ierni, pentru ca am eliminat taxele aberante introduse prin OUG 114;

• Veniturile bugetare din TVA in luna ianuarie sunt cele mai bune din 2016 si pana astazi;

• Dobanzile la creditele pentru persoanelor fizice care vor sa-si cumpere o casa sau o masina incep sa scada, ca efect al eliminarii Ordonantei lacomiei;

• Dobanzile la care statul este obligat sa se imprumute, pentru a acoperi cheltuielile programate prin legi, au scazut semnificativ! De la 4,6% cu cat se imprumuta guvernul anterior in martie 2019, dobanzile au scazut pana la 3,3% in ianuarie si continua sa scada.

• Deficitul bugetar scade de la 4,6% din PIB in anul 2019, la 3,58% in acest an si vom ajunge la 2,7% din PIB in anul 2022;

• Castigul salarial mediu nominal net a fost in decembrie de 3.340 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 161 lei, adica cu 5,1% mai mare.

Daca numai in trei luni de guvernare am reusit sa stabilizam economia si sa generam atatea efecte benefice pentru mediul economic si pentru buzunarul cetatenilor romani, imaginati-va cat de mult s-ar schimba Romania in bine dupa o guvernare liberala de minimum patru ani, cu un Parlament scos din mainile unui PSD toxic si ilegitim!", a scris pe Facebook Raluca Turcan.