Politica • 20 Februarie 2020 • 12:03 12:03 Lectura de un minut

Prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, a declarat ca, in cazul in care nu va exista cvorum la sedinta plenului reunit al Parlamentului in care urmeaza sa fie investit Guvernul, responsabilitatea apartine PSD, care "boicoteaza o procedura constitutionala".



"O sa vedem ce se va intampla. Luni, daca nu se aduna cvorum, este vina PSD, pentru ca PSD detine 42% din Parlament si inseamna ca boicoteaza o procedura constitutionala. Ca atare, responsabilitatea, in cazul in care nu va exista cvorum, este exclusiv a PSD", a aratat Orban, intr-o declaratie acordata presei. Intrebat daca a discutat cu celelalte partide, in vederea asigurarii cvorumului de sedinta, el a replicat ca nu exista "garantii depline". "Garantii depline nu exista. Vom vedea ce va fi", a spus Orban, potrivit Agerpres. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca parlamentarii social-democrati nu vor participa pe 24 februarie la sedinta plenului reunit al Parlamentului in care urmeaza sa fie investit Guvernul Orban II. Citeste si: Orban: Atitudinea critica plaseaza USR „umar la umar alaturi de PSD" "Decizia PSD este ca luni vom fi prezenti cu totii la grupurile parlamentare si nu vom participa la votul de investire a Guvernului Orban. Motivarea este clara: asteptam raspunsul Curtii Constitutionale, daca este constitutional, chiar daca este demis, un premier ramas interimar sa fie iar desemnat", a spus Ciolacu, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD.

Te-ar putea interesa si: