Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finantelor, il critica pe Florin Citu si sustine ca acesta "nu va intelege niciodata ca a fi patriot".

"Din seria PNL-isme si AntiRomanisme - Fake News 2: «Necesitatea platii in 2019, IN AVANS, a rachetelor Patriot»

Cat este Citu de bine intentionat in privinta finantelor Romaniei? Cat este Citu de PATRIOT?

Dupa logica ministrului de finante din guvernul Orban I /II, chiar si Presedintele Donald Trump ar trebui acuzat pentru ca sustine cu tarie 'America First' si pentru ca se asigura ca fortele armate americane sa cumpere numai echipamente militare produse in SUA.

Citu nu a inteles si nici nu va fi capabil vreodata sa priceapa ca trebuie sa pastrezi echilibrul absolut necesar in tot ceea ce presupune securitatea si siguranta nationala.

Citeste si: Orban, despre votul de investitura a Guvernului: "Daca e cvorum, e...

Nu va intelege niciodata ca a fi PATRIOT nu inseamna sa te grabesti sa platesti IN AVANS achizitia unui sistem de rachete Patriot (pe care intr-o exprimare mai plastica le-am numit 'fiare'), stiind ca platind, afectezi stabilitatea economica a tarii tale.

Nu va intelege ca a fi serios in relatia cu NATO este la fel de important cu a fi serios in relatia cu Uniunea Europeana si cu toate statele cu care Romania are acorduri si parteneriate externe. Si nici ca a fi responsabil pentru securitatea si siguranta nationala, inseamna a fi responsabil pentru tot ceea ce presupune aceasta: securitate economica, sociala, energetica, nucleara, alimentara, educationala, sanitara etc.

Parerile si declaratiile lui Citu sunt prea putin relevante pentru mine atunci cand face aprecieri legate de persoana mea, dar, din pacate, devin importante atunci cand, facute dintr-o pozitie de inalta demnitate publica, genereaza efecte grave pentru economia nationala. Pentru ca am mai spus-o si o repet: decizia finala privind posibilitatea realizarii tuturor proiectelor pentru tara propuse de ministrii unui guvern sta in puterea premierului si a ministrului de finante.

Asadar, #insist sa afirm ca, pentru securitatea economica a Romaniei, nu trebuia ca guvernul Orban I sa creasca artificial deficitul bugetar pe 2019 si de asemenea, #insist ca se impune a fi investigata aceasta actiune ce contravine intereselor economice ale tarii, in conditiile in care imi doresc sa putem si noi sa producem tehnica militara in Romania si sa beneficiem astfel in cadrul Aliantei Nord Atlantice, si din punct de vedere economic!

Citeste si: Dan Voiculescu, dupa prima zi de audieri a ministrilor: Intreaga Roman

Ma intreb:

1. Cat poate fi Citu de anti-roman?

2. Ale cui interese le deserveste Vasile Florin Citu, caci prin faptele sale, sigur nu ale Romaniei!?

Sper ca acest Citu sa dispara cat mai repede din Guvernul tarii noastre, caci mi-e si frica sa aflu raspunsul!

P.S.: Va rog si pe dumneavoastra sa faceti un exercitiu de sinceritate si sa raspundeti la urmatoarele intrebari:

Citeste si: Alexe: "Problema cu care se confrunta satul romanesc este lipsa gazelo

Cati dintre oamenii de afaceri se grabesc sa plateasca anul acesta o factura aferenta unor produse ce urmeaza a le fi livrate anul viitor?

Cati dintre oamenii de afaceri negociaza (sau macar incearca!) cu furnizorul plata la un termen ulterior livrarii?

Asadar, de ce ar proceda un guvern (care se vrea liberal) exact invers decat se procedeaza in economia de piata?

Ce amenintare iminenta ne pastea in decembrie 2019, de nu se putea amana plata respectivului sistemul de rachete Patriot pentru ianuarie-februarie 2020, mai ales ca inca nici macar nu ni s-au livrat respectivele rachete?

De ce a determinat Citu in decembrie 2019, deliberat si premeditat, ca Romania sa fie declarata acum, in 2020, de catre Comisia Europeana, in procedura de deficit excesiv, riscand astfel sa primim curand un rating de tara degradat, care va conduce implicit la costuri mai mari la credite si astfel, la costuri mai mari pentru fiecare roman? Precizez ca plata IN AVANS pentru acest sistem de rachete (aprox. 3,9 miliarde dolari SUA, reprezentand circa 1,5% din PIB) a contribuit consistent la depasirea deficitului de 3% al bugetului Romaniei in 2019, in conditiile in care eu i-am predat bugetul lui Citu cu un deficit de 2,8% (cu luna octombrie 2019, inclusiv)", a scris pe Facebook Eugen Teodorovici.