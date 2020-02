Mihai Fifor, fostul secretar general al PSD, considera ca efectele privatizarii sanatatii vor duce la distrugerea sitemului public de sanatate.

"In audierile din Parlament, Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat senin ca Ordonanta privind spitalele private nu este o privatizare a sanatatii, ci o modernizare a legii sanatatii in beneficiul pacientilor. Lucrurile stau insa exact invers, iar efectele privatizarii sanatatii vor duce la distrugerea sistemului public de sanatate.

Privatizarea sanatatii de catre Guvernul PNL inseamna ca in Romania va trai doar cine are bani sa-si plateasca serviciile medicale. In urma adoptarii ordonantei respective, va fi mai rau pentru cei care nu-si permit sa mearga la o clinica privata si putin mai bine pentru cei care isi permit deja acest lucru.

Vor fi mai putine tratamente gratuite la spitalele publice, mai multi clienti la spitalele private.

Este o metoda de lucru pe care am mai vazut-o, pentru ca dreapta a mai inchis o data spitalele, in perioada de glorie a PDL, partidul care astazi se ascunde sub umbrela fostului PNL.

Citeste si: Orban il primeste cu bratele deschise pe Chirica in PNL

Atunci cand resursele limitate ale sanatatii publice se vor imparti cu privatii, spitalele de stat vor avea mai putini bani si mai putine medicamente si mai putini angajati.

Mai putini bani alocati sistemului public de sanatate inseamna mai putine tratamente in spitalele de stat, deci se reduce accesul la sanatate pentru pacientii care nu isi permit sa mearga la privat!

Privilegiati vor fi insa pacientii care isi permit si acum sa se trateze in clinicile private si care vor plati ceva mai putin (dar vor plati!) pentru tratamente. Clinicile private isi vor vedea profiturile crescand, in timp ce romanii care nu isi vor permite sa se trateze intr-o clinica privata nu vor avea acces la tratament!

Va fi mai ieftin sa murim decat sa traim!", a scris pe Facebook Mihai Fifor.