Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca sustine "categoric" respingerea Ordonantei de urgenta privind alegerile anticipate si la Camera Deputatilor, precizand ca PSD va depune in Parlament un proiect de lege in care va prelua prevederile din ordonanta referitoare la diaspora.

"Domnul Orban in continuare este in campanie electorala, chiar daca e demis, si minte. Mai mult, PSD, la fel cum a dovedit cand a facut sesiune extraordinara la solicitarea presedintelui Romaniei, a fost pro votul de 3 zile pentru cei din diaspora. Mai mult, vom veni cu proiect de lege asumat de catre PSD cu parte din ordonanta in ceea ce priveste diaspora si il vom inainta Parlamentului", a spus Ciolacu, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intrebat in legatura cu afirmatiile liderilor liberali potrivit carora PSD respinge OUG pentru a se razbuna pe diaspora.

Intrebat daca PSD va respinge ordonanta si la Camera Deputatilor, Ciolacu a raspuns: "Categoric".

"In cazul in care ne incadram in cele 6 luni constitutionale si recomandarea Comisiei de la Venetia pentru modificarea alegerilor, cu alte cuvinte daca sunt alegeri la termen, si eu cred ca vor fi alegeri la termen, va fi preluata in integralitate dispozitia din Ordonanta", a adaugat Ciolacu.

"Pesedistii pur si simplu nu renunta la obsesia de a pedepsi diaspora pentru infrangerile usturatoare suferite in alegerile din ultimii ani si au gasit o noua modalitate prin care sa se razbune", a afirmat prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, dupa respingerea OUG privind alegerile in comisia juridica a Senatului, potrivit site-ului Agerpres.

Senatul a respins, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, OUG 26/2020 privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate.