Lectura sub un minut

Ministru desemnat pentru preluarea portofoliului Ministerului Muncii, Violeta Alexandru, a primit aviz negativ din partea comisiilor de specialitate din Parlament.

Violeta Alexandru a primit 35 de voturi impotriva si 13 voturi pentru.

Ultima zi in care ministrii propusi pentru Guvernul Orban II sunt audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului este cea de miercuri. In urma audierilor, comisiile vor intocmi un aviz comun consultativ.

Votul de investitura a noului guvern este programat pentru data de 24 februarie, potrivit antena3.ro.