Presedintele interimar al Organizatiei de femei a PSD, Viorica Dancila, a declarat miercuri ca nu este de acord cu o alianta la nivel national cu un partid care a votat impotriva Guvernului PSD, asa cum este Pro Romania.

Intrebata daca la alegerile parlamentare ar fi bine daca PSD ar candida pe liste comune cu Pro Romania, Dancila a spus: "Vom discuta despre asta. Eu vorbesc in numele meu, eu nu pot fi de acord cu o alianta la nivel national cu un partid care a votat impotriva Guvernului PSD".

Dancila a mentionat ca, la nivel local, sunt judete in care o astfel de alianta "este necesara", in altele aceasta deja exista, pentru ca au fost declaratii in acest sens, ea afirmand ca trebuie lasat la latitudinea fiecarei organizatii daca incheie o asemenea intelegere.

Referitor la anticipate, Dancila considera ca acestea inseamna ''austeritate".

"Pentru noi este foarte simplu, anticipatele inseamna austeritate, inseamna ca PNL nu isi poate duce la bun sfarsit promisiunile, iar PSD este pregatit si pentru o situatie si pentru cealalta. Pentru noi este important ca actualul Guvern sa isi duca mandatul la sfarsit. Nu vedem de ce a vrut schimbarea unui Guvern ca peste trei luni sa spuna ca nu mai vor sa guverneze si ca vor alegeri anticipate. Atunci cand a cazut Guvernul Dancila si au preluat guvernarea stiau si atunci de situatia existenta in Parlament, dar este clar ca altele sunt criteriile care stau in spatele alegerilor anticipate", a spus ea, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.