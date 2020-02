Uniunea Salvati Romania sustine ca respingerea ordonantei de urgenta privind alegerile anticipate reprezinta o dovada a faptului ca PSD, UDMR si ALDE vor sa "ingradeasca dreptul romanilor de a vota".

"Fratia PSD-ALDE-UDMR a respins in Senat ordonanta de urgenta pentru anticipate care facilita votul romanilor, inclusiv al celor din Diaspora.

Dincolo de constatarea ca partide precum ALDE si UDMR voteaza impotriva Guvernului de la care au obtinut functii si beneficii, este si mai importanta pozitionarea lor impotriva intereselor romanilor.

PSD, ALDE si UDMR nu scapa nicio ocazie sa ingradeasca dreptul romanilor de a vota fiindca se tem de votul romanilor.

PSD, ALDE si UDMR nu vor nici ca Diaspora sa poata vota in conditii decente, timp de trei zile, pentru ca stiu bine ca romanii din strainatate nu voteaza cu ei. Si, atunci, ii pedepsesc, lipsindu-i si de o reprezentare corecta in Parlamentul de la Bucuresti.

USR a luptat si va lupta in continuare pentru ca romanii sa poata vota mai usor si sa poata alege candidati integri si bine pregatiti! La fel cum va lupta si pentru simplificarea accesului cetatenilor competenti in politica pentru ca a venit vremea ca vechea clasa politica sa fie sanctionata pentru tot raul facut in ultimii 30 de ani!", a transmis pe Facebook USR.