Calin Popescu Tariceanu, dupa plecarea lui Andrei Gerea din partid, considera ca a gresit grav atunci cand l-a promovat si sustinut pe acesta, mai ales pentru ca a "inghitit multe" de la colegii de partid care ii reprosau sustinerea lui Gerea.

"Cred ca o calitate pe care ar trebui sa o aiba cat mai multi oameni politici este puterea de a recunoaste greselile pe care le fac. Nimeni nu asteapta cainta, dar oamenii au dreptul sa stie atunci cand gresim.

Eu am gresit grav atunci cand l-am promovat si sustinut pe Andrei Gerea. Am facut-o cu buna intentie crezand in tineretea lui si sperand ca timpul il va maturiza. Am rosit de multe ori atunci cand Victor Ponta, in calitate de prim-ministru, imi vorbea despre contraperformantele Ministrului Energiei, Andrei Gerea. Am inghitit multe de la colegii de coalitie sau de la cei din partid cand imi reprosau sustinerea lui Andrei Gerea.

Astazi Andrei Gerea a ales un alt partid politic. Pentru ca a stors tot ce se putea stoarce de la ALDE. Dar nu pleaca inainte de a distruge organizatia ALDE din Bucuresti.

Poate cei care il primesc astazi in randul lor vor trage invataminte din greselile mele. In rest, drum bun, cale batuta!", a transmis Calin Popescu Tariceanu pe pagina sa de Facebook.