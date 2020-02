Politica • 19 Februarie 2020 • 13:37 13:37 Lectura de un minut

In cele trei luni de mandat am rasturnat modul in care se lucreaza in Ministerul Muncii si am pus nevoile oamenilor in centrul preocuparilor mele, a declarat miercuri ministrul desemnat al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in cadrul audierilor in comisiile parlamentare de specialitate.

"De cate ori ma chemati institutional voi veni la comisie. In cele 3 luni de mandat, am pus institutiile la treaba, sa munceasca, sa treaca de raportari, statistici si altele care prezinta o realitate cosmetizata. Am scos la lumina toate problemele cunoscute de fostii ministri, dar cu privire la care nu s-a intamplat nimic de ani de zile. Am cerut transparenta totala si recunoasterea problemelor din sistem, respectiv am cerut tuturor celor care lucreaza in sistem sa vina cu solutii si nu sa se comporte ca niste oameni care nu respecta pensionarii, oamenii care muncesc, persoanele cu dizabilitati, cei in nevoie. Cu alte cuvinte, in cele trei luni de mandat am rasturnat modul in care se lucreaza in Ministerul Muncii si am pus nevoile oamenilor in centrul preocuparilor mele", a afirmat Violeta Alexandru, potrivit site-ului Agerpres.

