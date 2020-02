Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca PNL are proprii "baroni", cu care incearca sa ii inlocuiasca pe cei din PSD.



"Acum intelegeti de ce PNL ne-a mintit pe toti si NU a vrut nici alegeri la primari in doua tururi si nici alegerea Presedintilor de Consiliu Judetean altfel decat Viorica Dancila? Blatul a fost facut in principal pentru interesul PNL - si in subsidiar al PSD!

PNL are proprii baroni - pe care in sistemul actual este greu sa ii indepartezi /si incearca sa inlocuiasca baroni PSD cu baroni PNL /asa cum la guvern au inlocuit pile, incompetenti si corupti (promovati de Dragnea si Dancila) cu alte pile, incompetenti si corupti (ai lui Orban, PNL si PMP)!

La Timisoara insa acum exista alternativa viabila - doctorul Marius Craina , candidatul Pro Romania (sper al unei Aliante mai largi pentru Timis si Timisoara)! Trebuie doar sa vrem schimbare - si o putem face!", a scris pe Facebook Victor Ponta.