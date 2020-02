Mihai Fifor a anuntat ca PSD a cerut oficial Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta data de Guvernul Orban, privind alegerile anticipate.

"PSD a cerut oficial Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta data de Guvernul Orban prin care PNL si Iohannis vor sa impuna anticipate si modifica profund antidemocratic legea electorala, in flagranta contradictie fata de principiile si recomandarile europene in materie.

Determinarea PSD de a readuce normalitatea democratica si de a impune respectarea legii este categorica.

In acest sens, presedintele interimar Marcel Ciolacu a trimis, in numele PSD, o scrisoare oficiala catre Avocatul Poporului, prin care solicitam de urgenta atacarea acestei ordonante profund antidemocratice.

La Senat, aceasta ordonanta este pe ordinea de zi a Plenului de astazi, votul senatorilor PSD fiind, cu siguranta, unul de respingere, dat fiind continutul profund nociv al actului normativ, care incalca standardele electorale.

Prin aceasta ordonanta, PNL doreste sa modifice componenta birourilor electorale, cu mai putin de un an inainte de alegeri, lucru considerat de Comisia de la Venetia ca un mare risc impotriva stabilitatii dreptului electoral.

De asemenea, PNL doreste sa modifice modul de repartizare a mandatelor, ceea ce reprezinta o schimbare structurala a sistemului electoral propriu-zis, iar Comisia de la Venetia arata ca astfel de modificari nu ar trebui facute cu mai putin de un an inainte de alegeri.

Nu in ultimul rand, se modifica dimensiunea unei circumscriptii electorale, prin suplimentarea mandatelor alocate circumscriptiei 'Strainatate'. Prin aceasta decizie, partidul aflat la putere isi creeaza un avantaj competitional plasand mai multe mandate intr-o circumscriptie electorala in care spera sa obtina mai multe voturi. Este un alt risc major al democratiei vizat in mod expres de Comisia de la Venetia.

De altfel, si-n dialogul avut la Bruxelles de presedintele interimar al PSD, domnul Marcel Ciolacu, cu lideri/parteneri europeni s-a evidentiat abuzul de putere al PNL si deciziile luate contra Constitutiei Romaniei si recomandarilor Comisiei de la Venetia", a scris pe Facebook Mihai Fifor.