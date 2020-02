Intrebata daca aceasta procedura parlamentara nu ii vulnerabilizeaza pe membrii Cabinetului, avand in vedere ca acestia sunt supusi unor atacuri din partea parlamentarilor PSD, Turcan a replicat ca social-democratii nu mai reprezinta optiunile electoratului.

"Ce inseamna fragilizare, in urma unor audieri facute de PSD-isti care, o data, nu mai reprezinta absolut deloc optiunile oamenilor cu privire la clasa politica si, de asemenea, audieri facute de niste PSD-isti care trei luni de zile au blocat in toate modurile cu putinta activitatea Guvernului? Noi am demonstrat inca de la momentul asumarii guvernarii ca nu ne e teama, ca suntem niste oameni curajosi si ca preferam niste decizi fundamentale, asteptate, decat sa ne facem calcule politice electoraliste. Probabil ca daca ne faceam multe calcule, nu intram la guvernare si ne-am fi multumit cu doamna Dancila si acum. Probabil ca daca ne-am fi facut alte calcule, de confort personal, nu am fi declansat procedura alegerilor anticipate. Toata aceasta procedura prin care noi trecem, acest purgatoriu prin care noi trecem, reprezinta de fapt, o etapa pentru a ajunge la alegeri anticipate", a spus Turcan.

Ea a precizat ca audierile se desfasoara in spiritul si in textul Constitutiei si a remarcat ca acestea nu sunt "pure formalitati", asa cum s-a intamplat in cazul guvernelor PSD.

"Au fost audieri maraton, in timp ce, de fiecare data, la toate guvernele PSD, audierile in comisiile de specialitate erau pure formalitati, pe repede inainte - unele dintre ele incheindu-se si in cateva minute. Asta e o dovada in plus ca nu avem absolut nicio retinere. Iar eu personal, ca vicepremier, sunt foarte multumita de activitatea colegilor mei ministri pe domeniile lor de activitate si am deplina convingere ca au facut mai mult in trei luni de zile decat a facut PSD in trei ani", a mai spus ea.

Turcan a adaugat ca PNL a folosit momentul audierilor in comisiile de specialitate ca pe o oportunitate pentru un bilant la trei luni de guvernare si pentru a prezenta planurile de viitor, potrivit Agerpres.ro.

"Daca PNL s-ar fi temut de aceasta evaluare in comisiile de specialitate si ar fi incercat - nu stiu... - o boicotare, prin neprezentare in comisii, la audieri, PSD ar fi reclamat cu siguranta neindeplinirea procedurilor constitutionale si parlamentare. PNL stie foarte bine contextul politic si conditiile in care intra la audieri in comisiile de specialitate. In momentul de fata, majoritatea este in mainile PSD si se manifesta si la vot, asa cum s-a manifestat si in trei luni de guvernare, prin blocaj. Noi am folosit acest moment de audiere in comisiile de specialitate ca o oportunitate pentru un bilant la trei luni de zile si pentru a prezenta planurile de viitor. (...) Niciodata in 30 de ani nu s-au mai facut alegeri anticipate. Este iarasi o premiera pe care PNL o urmareste si o supune, ca o provocare, pentru toti actorii politici. Vedem acum foarte bine, ca pe o hartie de turnesol, ce are fiecare pe fond, de fapt, in activitatea parlamentara", a declarat ea.