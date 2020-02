Florin Citu a afirmat, printr-o postare pe retelele de socializare, ca Partidul Social Democrat nu face decat sa dovedeasca din nou ca ii uraste pe romani, concluzie solutionata din faptul ca PSD-istii din Senat au eliminat prevederi importante din OUG 5/2020.

"PSD ii URASTE pe Romani!!

Astazi inca o dovada ca PSD ii uraste pe romani.

PSD-sitii din comisia de buget si finante din Senat au ELIMINAT prevederile din OUG 5/2020, pe care am aprobat-o in urma cu cateva saptamani, prin care ANAF are obligatia expresa de a ridica IMEDIAT, adica in cel mult o ora, popririle pe conturi bancare ale debitorilor, precum si noile termene stabilite pentru restructurarea de catre firme a datoriilor la bugetul de stat.

PSD-istii vor ca in continuare romanii sa se plimbe de la o banca la alta atunci cand au conturile poprite. De ce? Pentru PSD-istii ii urasc pe romani si vor sa se razbune.

Mai mult. Este evident acum ca PSD-istii nu vor informatizarea ANAF pentru ca isi pierd sursele de finantare. Evaziunea fiscala dispare cu informatizarea ANAF si in acelasi timp dispare si finantarea pentru socialisti.

Trebuie sa-i oprim!

Este nevoie urgent de alegeri anticipate. Si le vom avea", a scris pe Facebook Florin Citu.