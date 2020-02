Deputatul USR, Iulian Bulai, sustine ca Guvernul Orban II doreste sa fie respins in plen, dar membri sai sa primeasca un aviz pozitiv la nivelul comisiilor, asa ca el a decis sa ii intrebe pe ministri propusi ce fel de vot "le prieste mai bine".

"Astazi este despre jocul PNL. Pentru ca toti vrem anticipate, trebuie sa votam impotriva guvernului Orban 2 in plen.

PNL se supara totusi daca in comisie votam impotriva ministrilor. Adica vrea sa votam pentru in comisie, chiar daca in plen trebuie vot impotriva.

Adica, pentru a salva onoarea PNL, sa votam pentru in comisie, ca sa dea bine in plen cand va trebui sa respingem guvernul, dar care sa fi fost votat in comisii.

Adica si blat cu PSD, sacrificand alegeri in doua tururi, si cu onoarea salvata - sa treca propunerile de ministri in comisie, si cu guvernul respins, doar in plen, ca sa avem anticipate.

Adica si victima unui parlament nemilos care nu intelege valoarea unor ministri exceptionali, si eroii unei minoritati care conving parlamentarii sa voteze impotriva unui guvern propus a doua oara in lipsa unei majoritati in parlament.

Rolul de victima este legitim sa fie exercitat, dar la pachet, in plen, nicidecum ca esec personal, in cadrul comisiei parlamentare unde ministrii PNL sunt respinsi pe banda rulanta. Deci PSD si USR sunt invitati sa voteze impotriva guvernului PNL, dar doar acolo unde da bine pentru calupul de ministri PNL, nu ca erodare personala a propunerilor individuale in comisii.

Dupa fenomenul Dragnea care are nevoie de motiune de cenzura sa dea jos propriul guvern, urmeaza fenomenul PNL: adica sa votam toti impotriva propunerii PNL de guvern, dar sa iasa bine in comisie - sa nu trebuiasca sa victimizeze la vot negativ la audieri, si sa multumeasca pentru respingerea propunerii la investirea guvernului in plen.

Eu voi audia ministrul culturii si pe cel al fondurilor europene.

Impartasesc cu voi planul meu: ii intreb inainte ce le prieste mai bine. Vot negativ in comisie ca sa fie coerent cu votul negativ din plen, sau vot pozitiv ca sa plece cu fruntea sus la respingerea din plen, ca sa declansam anticipate", a scris Iulian Bulai pe pagina sa de Facebook.