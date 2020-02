Ludovic Orban insista ca Violeta Alexandru sa fie candidatul PNL pentru primaria Capitalei, chiar daca nu este favorita in sondaje.

Diferenta dintre ea si Rares Bogdan este mai mare de 20 de procente, in conditiile in care nici Rares Bogdan nu o va putea invinge pe Gabriela Firea.

Orban nu este de acord ca Rares Bogdan sa fie candidat la alegerile locale, desi in sondajele interne ale PNL, Rares Bogdan are intentie de vot de 29 de procente, ceea ce inseamna o diferenta mare fata de Violeta Alexandru, care are 6% ca intentie de vot pe Bucuresti.

Violeta Alexandru este una dintre apropiatele lui Orban este si motivul pentru care a ajuns sa fie propusa la Ministerul Muncii, iar acum Ludovic Orban o vrea drept candidat la Primaria Capitalei, potrivit antena3.ro.

Chiar si vicepremierul interimar, Raluca Turcan, confirma posibilitatea ca Violeta Alexandru sa devina candidatul PNL la Primaria Capitalei. "Este presedinta Organizatiei Bucuresti si mi se pare normal sa fie o optiune, evident", sustine aceasta.