Raluca Turcan a reactionat dupa ce Comisia Juridica a respins ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate, sustinand ca este "o bataie de joc la adresa diasporei".

"In mod complet iresponsabil si intr-o bataie de joc totala la adresa Diasporei, majoritatea PSD din Comisia Juridica a Senatului a respins OUG privind organizarea alegerilor anticipate! Dincolo de faptul ca prin ordonanta, Guvernul a fost prevazator si s-a asigurat ca nu lasa la voia intamplarii organizarea alegerilor, aceasta contine doua prevederi foarte utile si importante pentru romanii din strainatate:

1. Extinderea intervalului de vot la 3 zile pentru romanii din Diaspora (asa cum PNL si Presedintele Iohannis au asigurat si pentru alegerile prezidentiale);

2. Dublarea numarului de parlamentari pentru Diaspora, ceea ce garanteaza o mai larga reprezentare a romanilor care traiesc si muncesc in afara granitelor.

Dar pesedistii pur si simplu nu renunta la obsesia de a pedepsi Diaspora pentru infrangerile usturatoare suferite in alegerile din ultimii ani si au gasit o noua modalitate prin care sa se razbune. Somez PSD sa renunte la aceste practici si sa-si schimbe votul in plenul Senatului! Daca mai au macar un dram de responsabilitate si inteleg sa nu arunce totul in aer, in speranta ca asa pun bete-n roate Partidului National Liberal, atunci sa voteze in Senat in favoarea adoptarii OUG privind alegerile anticipate!

Altfel, votul PSD din Comisia Juridica de azi reprezinta un alt motiv pentru a sustine, fara urma de indoiala, ca avem nevoie rapid de un nou Parlament, legitim si reprezentativ", a scris pe Facebook Raluca Turcan.