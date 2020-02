Dan Voiculescu a facut o analiza a situatiei, dupa prima zi de audieri a ministrilor din Guvernul Orban II, si este de parere ca, fara un Executiv "cu adevarat functional", "intreaga Romanie pierde".

"De cateva mii de ani, politica contine, printre altele, si o doza inevitabila de circ. Din pacate, in Romania, in anumite perioade, daca dai la o parte divertismentul voluntar sau involuntar, nu mai ramane aproape nimic.

Audierea in Parlament a noilor ministri, aceiasi cu vechii ministri, de catre exact majoritatea parlamentara care i-a demis, reprezinta un spectacol in care, cu rare exceptii, toate taberele par sa joace doar la trecerea timpului si pentru a capta atentia publicului.

Din pacate, consecintele acestei irosiri de energie se reflecta nefast atat in plan economic si social, cat si in lipsa de asteptari de la propria tara a milioanelor de tineri romani care isi cauta un drum mai drept in afara granitelor.

Chiar si intelegand caracterul aproape inevitabil al actualei crize guvernamentale, cred ca Romania are nevoie si de insule de responsabilitate in oceanul de 'divertisment'.

Citeste si: Bulai: PNL vrea vot "pentru" in comisie, iar in plen trebuie vot...

Daca alegerile anticipate sunt solutia spre care ne indreptam, majoritatile stiute si nestiute ar trebui sa actioneze mai rapid in acest sens.

Sau daca, din contra, s-a inteles ca in actualul mecanism constitutional nu se pot grabi 'parlamentarele', ar fi necesar sa se ajunga cat mai repede la o formula guvernamentala viabila.

In orice caz, cat timp nu avem un Executiv cu adevarat functional, intreaga Romanie pierde", a scris Dan Voiculescu pe blogul sau.