Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anuntat luni ca una dintre cele mai mari companii din energie cu capital integral de stat va pierde o treime din angajati in urmatorii patru ani.

Ministrul demis al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat luni ca un numar de 4.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) se vor pensiona in urmatorii 4 ani, ceea ce reprezinta o restructurare naturala a companiei.

"Am avut o discutie cu directoratul de acolo, nu cred ca (angajatii, n.r.) isi vor pierde (locurile de munca, n.r.). Mi-au zis ca in urmatorii 4 ani, pe cale naturala, 4.000 de oameni de la CEO vor pleca la pensie. Practic acolo chiar am avea o problema daca nu am face lucrurile acestea. Daca 4.000 de oameni, care inseamna o treime din oamenii de acolo, se duc la pensie, practic va fi o restructurare naturala din punctul acesta de vedere, s-ar putea sa fie nevoie de angajari la Complexul Energetic Oltenia. (..) Sunt 4.000 de angajati din cam 12.500 si ceva, deci cam o treime", a sustinut acesta.

Acesta a sustinut ca Romania va deveni dependenta de importuri in cazul in care nu se vor realiza investitii in productia de energie electrica, poterivit adevarul.ro.

"Eu imi doresc in urmatoarea perioada, avand bani la dispozitie, Fondul de Modernizare, Just Transition Fund, pentru Valea Jiului, pentru Oltenia si mai nou am completat cu judetul Mehedinti si Valcea, pentru ca si acolo sunt cariere de exploatare a carbunelui, eu cred ca o prioritate a companiilor din energie in urmatorii 4 ani ar trebui sa fie investitiile, pentru ca in Romania nu s-au facut investitii cred ca de vreo 10 ani in domeniul productiei de energie electrica, de aia am ajuns acolo unde suntem, si daca nu vom face investitii in energie electrica, Romania va fi dependenta de importuri si la un moment dat nici interconectarea nu ne va mai permite sa facem importuri suficiente, de aceea cred ca contractele de management vor trebui absolut legate de realizarea planurilor de investitii, planuri de investitii care va asigur se vor face", a mai adaugat Virgil Popescu.