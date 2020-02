Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca PNL isi va anunta candidatul pentru postul de primar al Capitalei, in prima jumatate a lunii martie.

"In prima jumatate a lunii martie vom avea definitivati candidatii. Suntem intr-un proces de masurare interna. (...) Am testat mai multi colegi. Evident, tinand cont ca PNL-ul este primul in increderea oamenilor, vom cauta candidatul care sa aiba cele mai mari sanse sa scoata PSD-ul departe de Bucuresti", a declarat Raluca Turcan.

"Eu nu cunosc sa fi existat discutii concrete despre candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Bucuresti, cert este ca nu sunt foarte multe variante; fie se strang altii si sustin candidatul PNL-ului, fie vom sustine un alt candidat", a mai spus Turcan, potrivit antena3.ro.

Raluca Turcan a fost intrebat daca Violeta Alexandru ar fi posibilul candidat al PNL la Primaria Capitalei, iar acesta a raspuns: "Este presedinta Organizatiei Bucuresti si mi se pare normal sa fie o optiune, evident".