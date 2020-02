Audierile pentru guvernele Orban 1 si 2 sunt primele care s-au facut oarecum pe bune, iar ministrii, desi au avut intrebari dure, au venit cu raspunsuri, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu.

"Eu cred ca audierile pentru guvernele Orban 1 si 2 sunt primele audieri care s-au facut oarecum pe bune. Noi, ministrii acestui Guvern, dam raspunsuri pe bune. (...) Am avut intrebari dure si am venit cu raspunsuri. La audierile precedente nu puteam pune intrebari sau daca puneam ministrul raspundea daca voia sau nu intrebarilor Opozitiei. Audierile durau jumatate de ora.(...) In octombrie am participat la o audiere de doua ore, azi am stat 3 trei ore. Suntem mai aproape de ce ar trebui sa fie audierile. Ceea ce fac ministrii Guvernului Orban arata profesionalism, venim pregatiti si raspundem intrebarilor", a spus Citu in cadrul unei emisiuni.

Intrebat daca este in regula sa ceara vot impotriva guvernului propus, Citu a raspuns ca obiectivul final este mult mai important decat persoana sa sau a colegilor sai, obiectivul final fiind acela de a avea alegeri anticipate.

"Este clar ca romanii vor azi alt Parlament. Cu acest Parlament nu putem merge mai departe. De exemplu Ordonanta 114, o ordonanta nociva care a distrus economia. Am reusit din doua incercari sa eliminam Ordonanta 114. Acum, aceeasi majoritate toxica ce a sustinut ordonanta vine acum si vrea sa o resusciteze. (...) E clar ca nu avem cum sa mergem mai departe cu acest Parlament, chiar daca asta inseamna sa venim in Parlament si sa nu votam Guvernul Orban 2. Folosim oportunitatea in comisii sa aratam ce am facut noi in trei ani. Nu incercam sa-i convingem pe parlamentarii PSD. Toti sunt nascuti din pixul lui Liviu Dragnea", a mai spus ministrul.

De asemenea, intrebat daca este posibil ca Guvernul Orban 2 sa primeasca vot de respingere, Florin Citu a raspuns ca PNL crede ca da.

"Noi credem ca da. Intai trecem peste aceste audieri, le folosim pentru a prezenta romanilor ce am facut in 3 luni. Pe 24 februarie va fi votul in Parlament si atunci ar trebui sa trecem primul pas pentru alegeri anticipate(...) Este o situatie grava si incercam sa gasim solutii pentru a scoate Romania din criza in care a intrat acum trei ani. Aceasta este singura posibilitate pe care ne-o da Constitutia. PNL este singurul care si-a asumat guvernarea (...) Acum ne asumam si alegeri anticipate", a explicat seful de la Finante.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finantelor Publice, Florin Citu, a primit luni aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor doua comisii au avizat negativ noul mandat cu 18 voturi pentru si 18 impotriva, potrivit Agerpres.ro.