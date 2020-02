Marcel Vela raspunde acuzatiilor lansate de Carmen Dan, sustinand ca el a respectat legea, ba chiar a verificat "ca nu cumva sa fi incalcat vreun articol de lege".

"Stiti ca exista institutia delegarii de competente, asta nu inseamna ca nu mai conduci pe cel care a fost delegat. L-ai imputernicit ca sa exercite o activitate. Am totusi o experienta in administratie, si ca primar, si ca prefect, poti sa delegi competentele tale ca institutie. Acest lucru nu inseamna ca tu, ca si manager de institutie nu mai stii ce se intampla acolo, pentru ca celui care raspunde de respectivele competente delegate ii ceri oricand detalii, raport, situatii, activitati, evaluari. Am respectat legea, chiar am verificat ca nu cumva sa fi incalcat vreun articol de lege", a declarat Marcel Vela, potrivit antena3.ro.