Inainte de a avea loc audierile din Comisia de Aparare, fostul ministru de interne, Carmen Dan, a spus despre Marcel Vela ca de cand a preluat mandatul de ministru al Afacerilor Interne a avut un singur obiectiv, si anume de a-si asigura o campanie electorala.

"Parerea mea, din tot ce am constatat, de la preluarea mandatului, domnul Vela a avut un singur obiectiv: acela de a-si asigura o campanie electorala. Discutiile sunt ca intentioneaza sa candideze si acesta este motivul pentru care a tratat Ministerul de Interne ca pe o tribuna cu multa vizibilitate care sa ii ajute electoral. Din punctul meu de vedere, tot ce face este doar pentru imagine si in sensul acesta isi aduce un argument important: faptul ca si-a delegat toate resposibilitatile. Nu are nicio responsabilitate din punct de vedere institutional. Are doar o dorinta de a se afirma politic. Ma astept ca la aceste audieri sa vina insotit de adevaratul ministru de Interne, secretarul de stat care i-a preluat pana si atributiile care nu pot fi delegate", a sustinut Carmen Dan in cadrul unei interventii difuzate, potrivit antena3.ro.