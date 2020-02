Majorarea alocatiilor copiilor ramane un proiect incert.

Majorarea alocatiilor copiilor ramane un proiect incert. Premierul sustine ca momentan nu au luat o decizie in aceasta privinta si a comentat ca exista si alte variante pentru a stimula familiile cu mai multi copii, potrivit hotnews.ro.

"Deocamdata, nu am luat nicio decizie. Am doat doar un exemplu: in alte tari pentru a stimula famiile cu mai multi copii exista o reducere a impozitului care este tot o forma de sprijin. Se pot gasi solutii sa ne putem asigura ca banii sa fie folositi numai in interesul copilului. De exemplu, sistemul de vouchere", a declarat Ludovic Orban.