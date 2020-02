Gabriela Firea, primarul Capitalei, a participat, duminica, la Conventia Nationala a Pro Romania. Aceasta a declarat ca Victor Ponta a fost "premierul cel mai performant pe care l-a avut Romania in ultimii ani".

"I-am spus lui Victor: sper sa nu fiu data afara din partid ca am venit la aceasta intalnire. Sper ca au trecut acele vremuri in care daca indrazneai sa spui ce gandesti, sa spui ce e corect pentru romani, pentru Bucuresti, erai chemat la o sedinta, cu scenariu foarte bine stabilit, cu roluri foarte bine stabilite. Stiti unii dintre dumneavoastra din sala.

Am avut de suferit din cauza unui mod de a conduce, care nu are legatura cu democratia.

Va salut, va imbratisez, multumesc pentru invitatie.

Am acceptat din prima secunda invitatia lui Victor Ponta, a colegului nostru Victor de a fi azi impreuna, pentru ca a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut Romania in ultimii ani. Nu trebuie sa ne fie rusine sa recunoastem, trebuie sa ne uitam, sa vedem unde am gresit, de ce am schimbat trei premieri in trei ani si de ce nu am ales in fruntea Guvernului premieri ca Victor Ponta. Sa ne punem aceasta intrebare", a spus Gabriela Firea.

Intr-o postare ulterioara pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea a facut o comparatie intre Victor Ponta si Ludovic Orban, afirmand ca sunt "diferente majore".

"Printre colegi si parteneri de dialog. Am participat azi la Conventia Nationala a Pro Romania, la invitatia presedintelui formatiunii, Victor Ponta. Am vorbit despre conjugarea eforturilor noastre pentru modernizarea Capitalei. In timpul mandatului de premier al lui Victor Ponta, Bucurestiul a beneficiat de alocari substantiale de la guvern si de introducerea Capitalei in POIM, pentru a obtine fonduri europene nerambursabile, in vederea reabilitarii retelei de termoficare.

Nu am cum sa nu fiu corecta si sa spun clar diferentele majore intre Victor Ponta si Ludovic Orban, analizand sprijinul pentru bucuresteni. Dl Orban a taiat bugetul Capitalei, Dl Ponta l-a majorat. Asta spune tot!

Pentru acest an greu, cred ca putem construi cu PRO Romania un proiect dedicat bucurestenilor, cu urmatoarele prioritati : fluidizarea traficului, combaterea poluarii, sanatate, educatie, consolidari, digitalizare, cultura.

Putem sa castigam impreuna sau sa pierdem individual. Aleg prima varianta!", a scris pe Facebook Gabriela Firea.