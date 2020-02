Mihai Fifor considera ca ministrul Finantelor, Florin Citu, face "o grava confuzie". Aceste afirmatii au venit in urma anuntului facut de Florin Citu, potrivit caruia, in timpul audierilor, va explica de ce PSD a amanat cresterea pensiilor pentru data de 1 septembrie.

"Ministrul Apocalipsa Florin Citu ameninta ca la audierile de azi din Parlament va explica de ce PSD a amanat cresterea pensiilor pentru 1 septembrie. E greu de inteles ce va explica, avand in vedere ca face o grava confuzie! In guvernarea PSD, pensiile au fost mereu #majorate IN AVANS si cu #valori mai mari decat prevede legea.

Cum nu constituie o prioritate pentru ei, PNL a uitat ca in 2017 au fost doua majorari ale pensiilor. Una la termen - la 1 ianuarie, iar a doua la 1 iulie - cand s-a facut IN AVANS majorarea de la 1 ianuarie 2018. La fel, la 1 iulie 2018 s-a facut IN AVANS majorarea prevazuta de la 1 ianuarie 2019, iar in 2019, la 1 septembrie, am facut, tot IN AVANS, majorarea care ar fi trebuit sa aiba loc la 1 ianuarie 2020!

P.S. Oare, pana la ora audierii, ministrul PNL al Finantelor va pricepe ca 'in avans' inseamna 'inainte de' si nu 'dupa'... ", a scris pe Facebook Mihai Fifor.