Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, sustine ca audierea acelorasi ministri este "un cinism nemaintalnit in politica romaneasca", iar partidul sau nu va participa la "sarada" guvernului Orban II.

"Astazi incep, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, audierile candidatilor de ministri din guvernul Ludovic Orban II. Daca ati crezut ca daramarea guvernului PSD de catre cei care l-au sustinut a fost cel mai penibil moment din politica post-decembrista, asteptati sa vedeti spectacolul din zilele care urmeaza. Aceiasi candidati care in urma cu 3 luni veneau in fata parlamentarilor sa-i convinga de faptul ca sunt potriviti sa conduca destinele romanilor vor veni, in zilele care urmeaza, sa ne convinga de faptul ca nu sunt buni de nimic si in consecinta nu ar trebuie votati. Noaptea mintii, nu altceva!

Aici incepem sa nu mai vorbim despre penibilul situatiei, ci despre un cinism nemaintalnit in politica romaneasca a ultimilor 100 de ani, probabil. Doar in secolul XIX, in primii ani de domnie ai lui Carol I, s-a mai pomenit un asemenea haos politic. Atunci, in cinci ani schimbasera 10 guverne, cu 30 de remanieri. Nu pare ca suntem prea departe.

Nimeni nu a putut sa raspunda ce este in spatele acestui circ creat de presedinte si PNL. Nu poate nimeni sa dea un raspuns logic acestei obsesii pentru alegeri anticipate, pentru ca nimeni nu mai crede ca doar disperarea de a castiga cateva locuri suplimentare in Parlament sta la baza sacrificarii cresterii economice, a stabilitatii politice si economice. Pare ca e mai mult decat atat, si inclinam cu totii sa credem asta in conditiile in care niciun lider al partidului de guvernamant sau purtatorul sau oficial de cuvant, presedintele Iohannis, nu ne spune care sunt masurile pe care nu le pot lua acum, dar vor putea sa le ia dupa alegerile anticipate.

Nimeni nu are o explicatie despre ce vor schimba, intr-un mod atat de fundamental, niste alegeri care se tin cu 3-4 luni mai devreme decat cele la termen. Romanii au dreptul sa primeasca raspunsuri la aceste intrebari simple. La fel si partidele parlamentare carora li cere sa participe la dezbaterile parlamentare.

In lipsa acestor raspunsuri nu pot sa nu ma gandesc ca scopul principal al anticipatelor este de a consfinti o majoritate care sa puna capat calendarului de marire a pensiilor, alocatiilor si salariilor, precum si de a demara alte masuri de austeritate.

ALDE a votat investirea guvernului Orban I cu credinta ca Romania are nevoie de stabilitate, are nevoie de un guvern care sa pastreze cresterea economica, sa continue investitiile in infrastructura, sa acceseze fondurile europene. In schimb am primit un guvern care in loc sa guverneze a facut numai politica ingusta, politica de partid.

O vorba de duh spune ca daca m-ai pacalit o data, sa-ti fie rusine, dar daca m-ai pacalit si a doua oara sa-mi fie mie rusine.

Noi ne-am luat portia de pacaleala si nu suntem singuri, ci impreuna cu toti romanii care si-au pus sperantele in presedintele Iohannis si guvernul PNL.

Nu vom participa la sarada guvernului Orban II si nu vom fi parte la mascarada pusa la cale de cei carora le pasa doar de interesul lor. Vom arata tot atata interes fata de audierile sau votul din Parlament pe cat interes arata ei poporului roman", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.