Ilie Bolojan , primarul din Oradea, sustine ca cea mai buna strategie pentru a castiga alegerile din Bucuresti este un candidat comun al opozitiei fiindca altfel este "foarte riscant".



"Din punctul meu de vedere, fiind destul de probabila alegerea primarilor intr-un singur tur, aceasta presupune, pe baza unor analize in urban mare, unde componenta inclusiv de vot politic are o importanta mare, acolo unde intri intr-o competitie cu un primar, sa faci in asa fel incat sa te duci cu candidati unici ai opozitiei. Asta e cea mai buna strategie pentru a putea castiga o primarie cu sanse foarte mari. Daca se merge pe candidati diferiti, atunci riscurile sunt foarte mari si cine si le asuma nu are decat, dar ar fi pacat", a explicat acesta in cadrul unei emisiuni televizate.

Acesta a fost intrebat daca ar renunta la functia sa in cazul in care partidul i-ar cere sa vina sa candideze in Capitala, acesta a spus ca nu s-a pus aceasta problema, adaugand faptul ca se simte legat de Oradea si crede ca in Bucuresti este bine sa fie candidati care "sunt acceptati de bucuresteni", care cunosc datele din Bucuresti, pentru ca altfel sansele sunt mult diminuate, potrivit hotnews.ro.

"Sunt convins ca fortele de centru dreapta, PNL-ul, vor gasi o solutie corecta pentru Bucuresti”. In ceea ce priveste cuplarea localelor cu alegerile parlamentare anticipate, primarul Oradei recunoaste ca ar putea crea o anumita confuzie si ar pune dificultati de agenda candidatilor. Un candidat la primarie care s-ar intalni cu electoratul s-ar putea trezi ca oamenii il intreaba despre pensiile speciale, dupa cum un candidat care tinteste Parlamentul s-ar putea trezi cu intrebari legate de administratia locala", a mai adaugat Bolojan.