Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca audierile acelorasi ministri ai Guvernului Orban sunt "o mascarada", "o risipa de timp si resurse".

"Astazi incep audierile ministrilor demisi ai guvernului Orban 1 si acelorasi ministri propusi pentru viitorul guvern demis Orban 2.

O mascarada de NU NE VOTATI-NE al carei rezultat nici macar nu mai conteaza, o risipa de timp si resurse si, din pacate, o jignire la adresa celor care isi pun sperantele in seriozitatea si responsabilitatea unei politici si unei guvernari liberale.

Desi imi propusesem sa nu particip la o astfel de punere in scena ce frizeaza absurdul si sfideaza nu numai logica, dar si respectul fata de regulile democratiei am ales, totusi, sa merg alaturi de ceilalti parlamentari pentru a propune infiintarea unei comisii de ancheta la nivelul comisiilor reunite de buget-finante din Senat si Camera Deputatilor.

Este nevoie de o ancheta fara mize politice privind cresterea nejustificata a cheltuielilor si inactiunea totala in privinta incasarii veniturilor la bugetul de stat din ultimele doua luni ale anului 2019. Tocmai de aceea voi propune cooptarea unor experti independenti in aceasta comisie de ancheta, specialisti care vor contribui la efectuarea unei analize obiective pentru a stabili daca a fost o actiune premeditata a guvernului Orban 1 in ceea ce priveste depasirea deficitului cu mult fata de nivelul prognozat pentru anul 2019. O comisie parlamentara in fata careia sa se prezinte atat Viorica Dancila si Ludovic Orban, cat si Eugen Teodorovici si Florin Citu pentru a explica atat programarea, cat si executia bugetara aferenta anului 2019!

Citeste si: Teodorovici, despre deficit: Putea fi evitat acel 4,6% pe care Citu...

Pentru ca cetatenii romani si institutiile avizate ale statului chiar trebuie sa stie care este adevarul despre neincasarea deliberata a veniturilor, efectuarea nejustificata a unor cheltuieli mult prea mari, 'umflarea' premeditata a deficitului bugetar in primele doua luni ale guvernului Orban 1 si manipularea fiscal-bugetara (model 2008) cu repercusiuni greu de cuantificat pentru economia Romaniei", a scris pe pagina sa de Facebook Eugen Teodorovici.